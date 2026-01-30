Телеканал "Рада" уволил сотрудников и прекратил аренду студии

иллюстративное фото: из открытых источников

Производитель контента для канала «Рада», по данным СМИ, прекратил работу и рассчитался с большинством уволенных сотрудников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Детектор медиа.

"Большинство сотрудников уволены, с ними рассчитались за труд. Также студия и арендуемые помещения сейчас пусты, аппаратуру вывезли в середине января. Об этом сообщили три источника, касающихся работы продакшна", – говорится в сообщении.

Последний собственный эфир "Рады", который производил "Кинокит", состоялся 31 декабря с итоговым выпуском новостей, и уже месяц канал только транслирует телемарафон.

Напомним, "Рада" – это общеукраинский государственный информационно-аналитический телеканал, освещающий деятельность Верховной Рады Украины, комитетов, комиссий, народных депутатов Украины, депутатских фракций и групп и органов местного самоуправления, после переформатирования деятельности проводит аналитические и авторские передачи.

Как сообщалось, американский телеканал выплатит украинцы полмиллиона гривен за использование ее имени в сериале "Чернобыль". Речь идет о HBO.