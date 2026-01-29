12:55  29 января
В Киевской области собака напала на 8-летнего мальчика
11:06  29 января
Украинский МиГ-29 уничтожил командный пункт РФ в Запорожье
09:57  29 января
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 16:40

Прокрались в дом и стреляли: в Закарпатье двое парней напали на мужчину прямо у него дома

29 января 2026, 16:40
Иллюстративное фото
28 января в полицию обратился 24-летний житель села Ракошино. Двое неизвестных проникли в его дом и напали с оружием

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Злоумышленниками оказались 20-летний и 18-летний ребята. Старший из них был на испытательном сроке. Они проникли в дом 24-летнего местного жителя, похитили все сбережения из спальни. Также они произвели несколько выстрелов по ногам мужчины. При задержании полицейские изъяли у них два пневматических пистолета.

"Действия злоумышленников следователи квалифицировали по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой. Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство осуществляет Мукачевская окружная прокуратура. За совершенное фигурантам грозит до 15 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге 25 января 40-летний мужчина во время конфликта ударил ножом 35-летнего знакомого. Пострадавшего срочно госпитализировали в городскую больницу.

