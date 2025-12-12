Фото: иллюстративное

Украинских граждан предупреждают о новой схеме, при которой неизвестные могут маскироваться под представителей служб, чтобы установить оборудование для управления вражескими дронами

О новой тактике, которую могут использовать российские силы, в Facebook-публикации сообщает украинский специалист по военным радиотехнологиям Сергей Флеш, передает RegioNews.

По его словам, противник ищет способы устанавливать радиоретрансляторы для управления дронами типа "Шахед" непосредственно на территории Украины. Как отмечает эксперт, для этого оккупанты могут пытаться выбирать частные домовладения и обращаться к пожилым людям, живущим на этих объектах.

Флэш объяснил, что схема может выглядеть как просьба установить во дворе или дома небольшую коробку, которую нужно подключить к розетке и, по возможности, к интернету. Он призвал украинцев предупредить своих родителей и соседей о подобных рисках, ведь злоумышленники могут действовать под видом представителей разных служб или частных компаний.

Кроме этого, по словам специалиста, российская сторона может интересоваться заброшенными домами, в которых сохранилось электроснабжение. Такие объекты могут рассматриваться как точки для размещения оборудования, способного поддерживать работу ударных дронов на значительном расстоянии.

Эксперт подчеркнул, что внимательность местных жителей и своевременное реагирование на подозрительную активность поможет предотвратить попытки противника создавать на территории Украины дополнительную инфраструктуру для атак. Он также призвал сообщать правоохранителям о всех случаях, когда неизвестные проявляют интерес к частным или заброшенным зданиям.

Ранее сообщалось, на Черниговщине автомобиль мобильно-огневой группы впервые подвергся атаке "Шахеда" с онлайн-управлением – все члены экипажа, к счастью, выжили. Как отметил Сергей Флеш, этот инцидент демонстрирует принципиально новый тип угрозы для украинских подразделений ПВО, ведь враг начал использовать дистанционно управляемые дроны против сбивающих их.