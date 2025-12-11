Фото: Нацполиция

Авария произошла 11 декабря недалеко от города Пятихатки. Отмечается, что это произошло в условиях густого тумана.

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Микроавтобус влетел в вероятно рейсовый автобус. В социальных сетях местные жители стали показывать кадры с места инцидента. На видео можно увидеть, что микроавтобус был серьезно поврежден после ДТП.

На место аварии прибыли правоохранители, спасатели и "скорая помощь". Что касается пострадавших, то пока ничего неизвестно.

Напомним, ранее на Буковине легковушка врезалась в грузовик. В результате ДТП пострадали пятеро юношей.