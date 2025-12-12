17:43  12 грудня
12 грудня 2025, 16:55

У Чернівцях водій збив неповнолітніх

12 грудня 2025, 16:55
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 11 грудня в Чернівцях. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

44-річний водій Dacia Logan їхав вулицею Скальда. Він збив 17-річних хлопця та дівчину. Внаслідок ДТП неповнолітніх із травмами госпіталізували медики. Правоохоронці вилучили автомобіль, та розпочали розслідування.

"За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Буковині легковик врізався у вантажівку. Внаслідок ДТП постраждали п'ятеро юнаків.

