Фото: СБУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины совместно с Национальным банком представили памятную монету номиналом 5 гривен в честь спецоперации "Паутина". Монета выпущена тиражом 75 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что монета является признанием работы команды, которая продемонстрировала способность действовать на значительных расстояниях и наносить точечные удары. По его словам, такая работа должна продолжаться, чтобы противник не уходил от ответственности.

На аверсе монеты изображены Троянский конь и силуэт грузовика, символизирующий скрытую перевозку FPV-дронов на территорию россии. Реверс содержит силуэт ударного дрона, надпись "117 FPV ДРОНОВ" и контуры большого самолета – основной цели атаки.

Выпущено 75 тысяч экземпляров

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что операция стала примером сочетания технологичности, смелости и нестандартного мышления украинских спецслужб. Монета является символом уважения тех, кто ежедневно работает над защитой государства.

Спецоперация "Паутина", проведенная 1 июня 2025 года, нанесла удар по 41 военному самолету на четырех российских аэродромах. Оценочные убытки для России превысили 7 миллиардов долларов.

