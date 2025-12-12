17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 18:28

СБУ и НБУ представили памятную монету номиналом 5 грн в честь операции "Паутина"

12 декабря 2025, 18:28
українською мовою
Фото: СБУ
українською мовою

Службы безопасности и Нацбанк презентовали монету, отмечающую успешную спецоперацию украинских спецслужб

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины совместно с Национальным банком представили памятную монету номиналом 5 гривен в честь спецоперации "Паутина". Монета выпущена тиражом 75 тысяч экземпляров в сувенирной упаковке.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что монета является признанием работы команды, которая продемонстрировала способность действовать на значительных расстояниях и наносить точечные удары. По его словам, такая работа должна продолжаться, чтобы противник не уходил от ответственности.

На аверсе монеты изображены Троянский конь и силуэт грузовика, символизирующий скрытую перевозку FPV-дронов на территорию россии. Реверс содержит силуэт ударного дрона, надпись "117 FPV ДРОНОВ" и контуры большого самолета – основной цели атаки.

Выпущено 75 тысяч экземпляров

Глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул, что операция стала примером сочетания технологичности, смелости и нестандартного мышления украинских спецслужб. Монета является символом уважения тех, кто ежедневно работает над защитой государства.

Спецоперация "Паутина", проведенная 1 июня 2025 года, нанесла удар по 41 военному самолету на четырех российских аэродромах. Оценочные убытки для России превысили 7 миллиардов долларов.

Напомним, в ночь на 19 октября Силы специальных операций вместе с движением "Черная искра" атаковали Оренбургский газоперерабатывающий завод - в 1500 километрах от украинской границы зафиксированы взрывы и масштабный пожар.

СБУ Нацбанк монета спецоперация памятная монета спецслужбы Паутина
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
07 августа 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
