У Чернівцях дворічний хлопчик впав у 3-метровий каналізаційний колодязь

Фото: ДСНС Буковини

У Чернівцях рятувальники витягли із триметрового каналізаційного колодязя дворічного хлопчика. Дитина не постраждала

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернівецькій області, передає RegioNews.

Зазначається, що мама з дворічним сином поверталися додому, коли хлопчик раптово побіг вперед і не помітив каналізаційну яму, впавши у колодязь глибиною до 3 метрів.

Рятувальники оперативно прибули на місце події і за допомогою мотузки спустилися вниз, витягнувши дитину цілою та неушкодженою.

Хлопчика передали медикам для огляду та надання необхідної допомоги.

Нагадаємо, у Харкові на парковці супермаркету чоловік впав у люк і захлинувся. Поліція з’ясовує обставини події. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.