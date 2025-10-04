В Харькове на парковке супермаркета мужчина упал в люк и захлебнулся
Трагедия произошла на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе города
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Очевидец сообщил полиции, что видел, как мужчина упал в канализационный колодец на парковке супермаркета, после чего услышал крики о помощи.
На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые достали из колодца тело погибшего.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, ранее в Киеве мужчина упал в приямок в нежилом помещении и оказался в ловушке под напряжением. Энергетики обесточили помещение. После этого спасатели деблокировали мужчину и передали врачам скорой помощи.
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
04 октября 2025, 18:32На Полтавщине разыскивают пропавшую семью с ребенком
04 октября 2025, 17:19Удар РФ по вокзалу в Шостке на Сумщине: в поезде нашли тело погибшего мужчины
04 октября 2025, 16:55На Хмельнитчине легковушка с подростками врезалась в дерево – все в больнице
04 октября 2025, 16:24Вражеский удар по вокзалу на Сумщине: 8 пострадавших госпитализированы, один человек в тяжелом состоянии
04 октября 2025, 15:56Ночная авария в Одессе: BMW влетел в дерево, один человек погиб
04 октября 2025, 15:27В Одесской области таможенники остановили попытку вывоза старинных книг, которые могли принадлежать библиотеке Грушевского
04 октября 2025, 14:55Удар по железнодорожному вокзалу на Сумщине: среди пострадавших – трое детей
04 октября 2025, 14:22В двух районах Одессы из-за ливня снова поднялся уровень воды
04 октября 2025, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все блоги »