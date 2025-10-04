Фото: AI

Трагедия произошла на проспекте Героев Харькова в Индустриальном районе города

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Очевидец сообщил полиции, что видел, как мужчина упал в канализационный колодец на парковке супермаркета, после чего услышал крики о помощи.

На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые достали из колодца тело погибшего.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее в Киеве мужчина упал в приямок в нежилом помещении и оказался в ловушке под напряжением. Энергетики обесточили помещение. После этого спасатели деблокировали мужчину и передали врачам скорой помощи.