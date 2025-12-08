РФ нанесла массированный удар по Сумам: в городе отсутствует электроснабжение

фото: 24tv.ua

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

"Сумская община под массированной атакой вражеских БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры.. За полчаса россияне направили по городу более десятка ударных дронов", – говорится в сообщении.

По его словам, в настоящее время в городе отсутствует электроснабжение, часть критической инфраструктуры работает на резервных источниках питания.

В Сумах идет воздушная тревога, угроза новых атак сохраняется.

Напомним, в ноябре в Сумской области зафиксировано более 1500 вражеских ударов, среди которых 318 управляемых авиабомб, 205 атак ударных БпЛА и 8 ракетных ударов.