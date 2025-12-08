Работница киевского фуникулера создает рождественское настроение пассажирам - видео

На киевском фуникулере появилась собственная «рождественская фея». Одна из работниц решила добавить тепла и праздничности в будни пассажиров

Об этом сообщают соцсети, передает RegioNews.

Она украсила рабочее место тематическим декором и встречает людей в праздничном виде.

Пассажиры говорят, что такой искренний жест поднимает настроение и дарит чувство праздника еще до начала поездки.

А сама работница признается: создает атмосферу прежде всего для себя, но очень рада, что это доставляет радость и другим.

На фоне непростых времен такие маленькие инициативы становятся глотком тепла для горожан и напоминают: праздник начинается с простых вещей.