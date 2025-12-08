Хотіла купити інвертор: аферисти вкрали у жительки Буковини десятки тисяч гривень

Фото: Нацполіція

Жителька Чернівецького району стала жертвою аферистів. Це сталось, коли вона хотіла купити товар в інтернеті

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

32-річна місцева жителька звернулась до поліції. Вона хотіла придбати інвертор в інтернеті. Продавцям жінка перерахувала передплату в розмірі 50 тисяч гривень. Проте товар так і не отримала.

"Наразі за фактом шахрайства поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.