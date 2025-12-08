22:03  08 декабря
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
08 декабря 2025, 22:26

Гаранта Конституции нет

08 декабря 2025, 22:26
Читайте також українською мовою
Товарищ Сталин – вор и людоед, известный также тем, что время от времени лично отвечал на письма и просьбы трудящихся, а также вступал в полемику
Товарищ Сталин – вор и людоед, известный также тем, что время от времени лично отвечал на письма и просьбы трудящихся, а также вступал в полемику
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Известен, например, его ответ на жалобы относительно поведения его сына.

А я сегодня получил сообщение из Офиса президента Украины, что мое открытое обращение к главе государства перенаправлено в... МВД.

Я, конечно, все понимаю, я помню, что "каждый из нас – президент", так почему бы министру Клименко не побыть немного Зеленским?...

Однако это же было открытое обращение, Владимир Александрович, в котором я просил лично вас вмешаться в позорную историю с ликвидацией нашего подразделения и репрессиями против военнослужащих.

Я лично просил вас восстановить справедливость, сохранить нашу свободу и жизнь.

Почему вы не отправили мое обращение сразу генералу Дейнеки, который издевается над свидетелями его преступлений даже в мелочах – не отпуская ни меня, ни моего сына в отпуск?

Владимир Александрович, вы сознательно отказываетесь восстановить справедливость и отдаете нашу судьбу в руки предателю. И теперь, чтобы не случилось, – вы лично ответственны.

Больше не могу называть вас президентом, потому что вы не выполняете главную задачу, которую на вас возложил народ Украины – быть гарантом Конституции, прав и свобод граждан, даже если они военнослужащие.

Товарищ Сталин был людоедом, конечно, однако не лишался боевых офицеров, которые могли рассказать миру о его коррупции. Возможно потому, что он не воровал.

Владимир Зеленский политика война Украина
