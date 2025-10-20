Фото: Нацполіція

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який вбив людину. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 24 травня у Чернівцях. 74-річний чоловік випивав алкоголь з 52-річним знайомим. Згодом між ними сталась сварка. В ході конфлікту старший наніс молодшому два удари кухонним ножем у шию. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

"Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури зібрали достатню кількість обґрунтованих доказів та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника до суду. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

