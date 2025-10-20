20:15  20 жовтня
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинули троє людей
18:59  20 жовтня
У Києві частково заборонили рух Подільським мостом
15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
20 жовтня 2025, 21:45

На Буковині пенсіонер ножем вбив товариша

20 жовтня 2025, 21:45
Фото: Нацполіція
Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який вбив людину. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 24 травня у Чернівцях. 74-річний чоловік випивав алкоголь з 52-річним знайомим. Згодом між ними сталась сварка. В ході конфлікту старший наніс молодшому два удари кухонним ножем у шию. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці.

"Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури зібрали достатню кількість обґрунтованих доказів та скерували обвинувальний акт відносно зловмисника до суду. Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Києві в автомобілі знайшли мертвим відомого блогера та підприємця. Як пишуть ЗМІ із посиланням на власні джерела, загиблим виявився Костянтин Ганіч.

