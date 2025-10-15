18:30  15 октября
В Украине появятся собственные спутники для Космических сил
18:11  15 октября
Российский паспорт мэра Одессы Труханова: появились новые детали дела
17:55  15 октября
В Украине идет потепление до +15 градусов
15 октября 2025, 19:49

На Буковине заместитель мэра помогал мужчинам незаконно пересекать границу

15 октября 2025, 19:49
фото: ГПСУ
Заммэра города Сокиряны Черновицкой области был участником схемы переправки за границу мужчин призывного возраста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

На днях пограничники задержали нарушителя, пытавшегося переправить в Молдову в обход пунктов пропуска. Правоохранители установили всех участников противоправной схемы. Среди них – заместитель городского головы, который, используя служебное положение, помогал "клиентам" добраться до границы.

Подыскивал желающих и управлял маршрутами главный организатор из Хмельницкой области. Стоимость услуг составила 7000 долларов с каждого.

Главные фигуранты задержаны, им объявлено подозрение по уголовному производству.

Напомним, на Буковине священник Московского патриархата наладил "схему" переправки мужчин за границу. За 26 тысяч евро они пообещали двум военнообязанным мужчинам организовать их пересечение украинско-румынской границы.

