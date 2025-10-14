8500 евро за поход в Румынию: на Буковине разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Военнослужащие Черновицкого пограничного отряда получили информацию о том, что житель Ивано-Франковской области 1997 года рождения готовит незаконную переправку в Румынию мужа призывного возраста.

"В определенное время организатор незаконной сделки на собственном автомобиле повез "клиента" в границу, а дальше должен был указать маршрут движения в соседнюю страну. Однако правоохранители остановили автомобиль недалеко от границы и задержали водителя с пассажиром", – говорится в сообщении.

За переправку в Румынию в обход пунктов пропуска организатор схемы получил денежное вознаграждение в размере 8500 евро.

Переправителю объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Буковине священник Московского патриархата наладил "схему" переправки мужчин за границу. За свои услуги он брал 13 000 евро с человека.