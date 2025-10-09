Скриншот с видео/telegram/Хорошие Черновцы

В селе Суховерхов на Буковине несовершеннолетние повредили могилы и крест, что повлекло за собой общественный резонанс в громаде

Об этом сообщает Кицманская городская территориальная громада, передает RegioNews.

В селе Суховерхов на кладбище повредили крест и несколько могил. Согласно информации Кицманского городского совета, к инциденту причастны несовершеннолетние, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Событие вызвало значительный резонанс в обществе после распространения видео в социальных сетях.

Правоохранители приступили к проверке, чтобы установить правовую квалификацию действий детей и выяснить, где они могли приобрести алкоголь. В рамках расследования были опрошены несовершеннолетние и их родители. Полиция также проверяет возможных лиц, которые могли нарушить закон, передав или продав алкоголь детям, что запрещено законом.

В городском совете отмечают, что подобное поведение недопустимо, а граждан призывают сообщать о случаях нарушений и сотрудничать с органами власти. Городской совет продолжает мониторинг ситуации и контролирует выполнение всех профилактических мер, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее сообщалось, в Одессе неизвестный разбил почти три десятка памятников на кладбище в Пересыпском районе. Правоохранители быстро установили его личность – 38-летнего мужчину без постоянного места жительства.