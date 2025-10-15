На Буковині заступник мера допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон

фото: ДПСУ

Заступник мера міста Сокиряни Чернівецької області був учасником схеми переправлення за кордон чоловіків призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями прикордонники затримали порушника, якого намагалися переправити до Молдови в обхід пунктів пропуску. Правоохоронці встановили всіх учасників протиправної схеми. Серед них – заступник міського голови, який, використовуючи службове становище, допомагав "клієнтам" дістатися кордону.

Підшукував охочих і керував маршрутами головний організатор з Хмельниччини. Вартість послуг становила 7000 доларів з кожного.

Головних фігурантів затримано, їм оголошено підозру за кримінальним провадженням.

Нагадаємо, на Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон. За 26 тисяч євро вони пообіцяли двом військовозобов’язаним чоловікам організувати їх перетин українсько-румунського кордону.