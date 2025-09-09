21:50  08 сентября
В Сумской области нашли мертвым известного журналиста
19:43  08 сентября
В Киевской области произошло тройное ДТП: пострадали четыре человека
19:07  08 сентября
В Николаеве в теплосети нашли мумифицированное тело
09 сентября 2025, 00:11

В Одессе мужчина разбил почти 30 памятников на кладбище

09 сентября 2025, 00:11
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
В Одессе задержан мужчина, который в конце августа разнес несколько десятков памятников на кладбище в Пересыпском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О повреждении 29 памятников в полицию сообщил директор кладбища. Правоохранители быстро выяснили, кто к этому причастен – 38-летний мужчина без постоянного жительства. Он объяснил, что был пьян и действовал по хулиганским мотивам, сожалеет о содеянном и заверил, что не имел конфликтов с семьями умерших.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилами, совершенное по хулиганским мотивам). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

За совершенное мужчине грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить женщину, которая обворовала могилы военных . Ей грозит до трех лет лишения свободы.

Одесса кладбище повреждения могильные плиты могила задержание
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
