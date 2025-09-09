Фото: полиция

В Одессе задержан мужчина, который в конце августа разнес несколько десятков памятников на кладбище в Пересыпском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

О повреждении 29 памятников в полицию сообщил директор кладбища. Правоохранители быстро выяснили, кто к этому причастен – 38-летний мужчина без постоянного жительства. Он объяснил, что был пьян и действовал по хулиганским мотивам, сожалеет о содеянном и заверил, что не имел конфликтов с семьями умерших.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 3 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилами, совершенное по хулиганским мотивам). Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

За совершенное мужчине грозит до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить женщину, которая обворовала могилы военных . Ей грозит до трех лет лишения свободы.