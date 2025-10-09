15:49  09 жовтня
09 жовтня 2025, 21:41

У Чернівецькій області діти пошкодили могили та хрест на цвинтарі

09 жовтня 2025, 21:41
Скріншот із відео/telegram/Хороші Чернівці
У селі Суховерхів на Буковині неповнолітні пошкодили могили та хрест, спричинивши суспільний резонанс у громаді

Про це повідомляє Кіцманська міська територіальна громада, передає RegioNews.

У селі Суховерхів на цвинтарі пошкодили хрест та кілька могил. За інформацією Кіцманської міської ради, до інциденту причетні неповнолітні, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Подія викликала значний резонанс у громаді після поширення відео в соціальних мережах.

Правоохоронці розпочали перевірку, щоб встановити правову кваліфікацію дій дітей та з’ясувати, де вони могли придбати алкоголь. У межах розслідування опитані неповнолітні та їхні батьки. Поліція також перевіряє можливих осіб, які могли порушити закон, передавши або продавши алкоголь дітям, що заборонено законом.

У міській раді наголошують, що подібна поведінка є неприпустимою, а громадян закликають повідомляти про випадки порушень та співпрацювати з органами влади. Міська рада продовжує моніторинг ситуації та контролює виконання всіх профілактичних заходів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Раніше повідомлялося, в Одесі невідомий розтрощив майже три десятки пам’ятників на кладовищі в Пересипському районі. Правоохоронці швидко встановили його особу – 38-річного чоловіка без постійного місця проживання.

