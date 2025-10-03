Фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Троє жителів Київської та Полтавської областей підготувалися до походу: вони придбали так звані "плащі-невидимки", які мали захищати від тепловізійних камер. Вночі група вирушила до кордону, але перед останнім відрізком шляху зупинилася відпочити у закинутій будівлі. Саме там їх і затримали прикордонники.

З’ясувалося, що чоловіки звернулися до телеграм-каналу, де купили електронну карту з маршрутом до Молдови в обхід пунктів пропуску. За це заплатили по 4,5 долара.

На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

