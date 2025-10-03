07:58  03 жовтня
03 жовтня 2025, 08:50

"Плащі-невидимки" не допомогли: на Буковині затримали чоловіків, які намагалися перейти кордон до Молдови

03 жовтня 2025, 08:50
Фото: ДПСУ
Прикордонники зупинили трьох чоловіків, які хотіли нелегально перейти кордон до Молдови

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Троє жителів Київської та Полтавської областей підготувалися до походу: вони придбали так звані "плащі-невидимки", які мали захищати від тепловізійних камер. Вночі група вирушила до кордону, але перед останнім відрізком шляху зупинилася відпочити у закинутій будівлі. Саме там їх і затримали прикордонники.

З’ясувалося, що чоловіки звернулися до телеграм-каналу, де купили електронну карту з маршрутом до Молдови в обхід пунктів пропуску. За це заплатили по 4,5 долара.

На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали групу чоловіків, які заплатили по $8 тисяч за втечу за кордон. Семеро чоловіків намагалися нелегально потрапити до Молдови.

