"Плащі-невидимки" не допомогли: на Буковині затримали чоловіків, які намагалися перейти кордон до Молдови
Прикордонники зупинили трьох чоловіків, які хотіли нелегально перейти кордон до Молдови
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Троє жителів Київської та Полтавської областей підготувалися до походу: вони придбали так звані "плащі-невидимки", які мали захищати від тепловізійних камер. Вночі група вирушила до кордону, але перед останнім відрізком шляху зупинилася відпочити у закинутій будівлі. Саме там їх і затримали прикордонники.
З’ясувалося, що чоловіки звернулися до телеграм-каналу, де купили електронну карту з маршрутом до Молдови в обхід пунктів пропуску. За це заплатили по 4,5 долара.
На затриманих склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.
Нагадаємо, раніше на Одещині затримали групу чоловіків, які заплатили по $8 тисяч за втечу за кордон. Семеро чоловіків намагалися нелегально потрапити до Молдови.