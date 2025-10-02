На Буковине разоблачили контрабанду премиального вина почти на 1,6 млн грн

Фото: Прокуратура Украины

Жителю Черновицкого района сообщили о подозрении в контрабанде премиального французского вина почти на 1,6 млн грн

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина следовал из Румынии в Украину на автомобиле "Mercedes-Benz", в тайнике которого спрятал 30 бутылок вина объемом 750 мл без марок акцизного налога.

Во время таможенного контроля работники Черновицкой таможни обнаружили тайник и изъяли подакцизные товары.

Ориентировочная рыночная стоимость контрабанды – около 1,6 млн. грн.

За совершенное подозреваемому грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 201-3 УК Украины.

