02:30  02 октября
В Украине снова изменились цены на лук: эксперты объяснили причины
01:50  02 октября
Надо искать "крайнего": актер Тарас Цымбалюк ответил на критику за роль военного
00:50  02 октября
Квартира юмориста "Лиги Смеха" пострадала из-за обстрела россиян
02 октября 2025, 08:10

На Буковине разоблачили контрабанду премиального вина почти на 1,6 млн грн

02 октября 2025, 08:10
Фото: Прокуратура Украины
Жителю Черновицкого района сообщили о подозрении в контрабанде премиального французского вина почти на 1,6 млн грн

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина следовал из Румынии в Украину на автомобиле "Mercedes-Benz", в тайнике которого спрятал 30 бутылок вина объемом 750 мл без марок акцизного налога.

Во время таможенного контроля работники Черновицкой таможни обнаружили тайник и изъяли подакцизные товары.

Ориентировочная рыночная стоимость контрабанды – около 1,6 млн. грн.

За совершенное подозреваемому грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 201-3 УК Украины.

Напомним, в пункте пропуска "Шегини" пограничники пресекли попытку незаконного ввоза смартфонов Apple. 36-летний водитель объяснил, что везет "подарки для большой семьи", однако ни одного из гаджетов не задекларировал.

