02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
01:50  02 жовтня
Треба шукати "крайнього": актор Тарас Цимбалюк відповів на критику за роль військового
00:50  02 жовтня
Квартира гумориста "Ліги Сміху" постраждала через обстріл росіян
02 жовтня 2025, 08:10

На Буковині викрили контрабанду преміального вина на майже 1,6 млн грн

02 жовтня 2025, 08:10
Фото: Прокуратура України
Читайте также
Жителю Чернівецького району повідомили про підозру у контрабанді преміального французького вина на майже 1,6 млн грн

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік прямував з Румунії в Україну автомобілем "Mercedes-Benz", у сховку якого приховав 30 пляшок вина об'ємом 750 мл без марок акцизного податку.

Під час митного контролю працівники Чернівецької митниці виявили схованку та вилучили підакцизні товари.

Орієнтовна ринкова вартість контрабанди – близько 1,6 млн грн.

За скоєне підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Шегині" прикордонники зупинили спробу незаконного ввезення смартфонів Apple. 36-річний водій пояснив, що везе "подарунки для великої сім’ї", однак жодного з гаджетів не задекларував.

01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
У Балаклії кількість постраждалих від удару РФ зросла до 15
02 жовтня 2025, 09:46
За добу ЗСУ ліквідували майже 1000 окупантів і знищили 12 артсистем
02 жовтня 2025, 09:26
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02 жовтня 2025, 09:15
Обстріл Конотопа: місто знеструмлене, водопостачання призупинено
02 жовтня 2025, 08:58
Росія вдарила по депо "Укрзалізниці" в Одесі: поранений машиніст
02 жовтня 2025, 08:40
Чорнобильська АЕС знову підключена до електропостачання: рівень радіації у нормі
02 жовтня 2025, 08:18
На Миколаївщині посадовець військової частини крав пальне: збитки перевищують 24 млн грн
02 жовтня 2025, 07:56
В Одесі через масштабну негоду загинули вже 10 людей
02 жовтня 2025, 07:37
На Київщині через ворожу атаку поранено чоловіка
02 жовтня 2025, 07:18
07 серпня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
