На Буковині викрили контрабанду преміального вина на майже 1,6 млн грн

Фото: Прокуратура України

Жителю Чернівецького району повідомили про підозру у контрабанді преміального французького вина на майже 1,6 млн грн

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік прямував з Румунії в Україну автомобілем "Mercedes-Benz", у сховку якого приховав 30 пляшок вина об'ємом 750 мл без марок акцизного податку.

Під час митного контролю працівники Чернівецької митниці виявили схованку та вилучили підакцизні товари.

Орієнтовна ринкова вартість контрабанди – близько 1,6 млн грн.

За скоєне підозрюваному загрожує кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 201-3 КК України.

Нагадаємо, у пункті пропуску "Шегині" прикордонники зупинили спробу незаконного ввезення смартфонів Apple. 36-річний водій пояснив, що везе "подарунки для великої сім’ї", однак жодного з гаджетів не задекларував.