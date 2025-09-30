15:26  30 сентября
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2025, 15:26

"Подарки для семьи": во Львовской области задержали контрабанду новых iPhone на 1,5 млн грн

30 сентября 2025, 15:26
Читайте також українською мовою
Фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска "Шегини" пограничники пресекли попытку незаконного ввоза смартфонов Apple

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Во время осмотра автомобиля Mercedes, следовавшего из Швеции в Ровно, среди личных вещей водителя обнаружили 18 iPhone разных моделей, в том числе 15 новых iPhone 17.

36-летний водитель объяснил, что везет "подарки для большой семьи", однако ни одного из гаджетов не задекларировал.

Предварительная стоимость изъятых телефонов оценивается в 1,5 млн. грн.

Правоохранители задокументировали факт нарушения таможенных правил.

Напомним, во Львовской области на границе с Польшей таможенники обнаружили 188 смартфонов Apple iPhone 14, которые водитель микроавтобуса спрятал в запасном колесе. Ориентировочная стоимость изъятых гаджетов – около 4 млн. гривен

