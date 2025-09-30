Фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Во время осмотра автомобиля Mercedes, следовавшего из Швеции в Ровно, среди личных вещей водителя обнаружили 18 iPhone разных моделей, в том числе 15 новых iPhone 17.

36-летний водитель объяснил, что везет "подарки для большой семьи", однако ни одного из гаджетов не задекларировал.

Предварительная стоимость изъятых телефонов оценивается в 1,5 млн. грн.

Правоохранители задокументировали факт нарушения таможенных правил.

Напомним, во Львовской области на границе с Польшей таможенники обнаружили 188 смартфонов Apple iPhone 14, которые водитель микроавтобуса спрятал в запасном колесе. Ориентировочная стоимость изъятых гаджетов – около 4 млн. гривен