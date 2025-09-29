16:20  29 сентября
29 сентября 2025, 22:40

На Волыни таможенники изъяли центнер российской икры и крабового мяса

29 сентября 2025, 22:40
Фото: Гостаможслужба
На таможенном посту "Устилуг" таможенники обнаружили почти 100 кг продукции российского происхождения – красную икру и крабовое мясо ориентировочной стоимостью 170 тысяч гривен

Об этом сообщает Гостаможслужба, информирует RegioNews.

Запрещенные товары в страну вез украинец, возвращавшийся из Европы. Контейнеры и банки с российской продукцией лежали в салоне микроавтобуса без признаков утаивания. На упаковке была четкая маркировка "РФ, Камчатский край".

Икру и крабовое мясо изъяли. Относительно водителя составили протокол по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины. Окончательное решение по делу примет суд.

Отмечается, что ввоз в Украину отдельных товаров из России запрещен еще с 2015 года, а с апреля 2022-го Кабмин Украины ввел полное эмбарго на любую торговлю со страной-агрессором.

Напомним, во Львовской области на границе с Польшей таможенники обнаружили 188 смартфонов Apple iPhone 14, которые водитель микроавтобуса спрятал в запасном колесе. Ориентировочная стоимость изъятых гаджетов – около 4 млн гривен.

