На Львовщине таможенники изъяли российские добавки и волосы из Африки более чем на миллион гривен
В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники при осмотре микроавтобуса Mercedes с прицепом обнаружили две партии товаров, обращение которых в Украине ограничено
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.
В багажном отделении авто обнаружили пищевые добавки производства РФ: 143 банки, 30 тюбиков и 447 упаковок.
Кроме того, 49-летний житель Прикарпатья пытался перевезти 350 упаковок натуральных волос с маркировкой Jiffy Afro kinky human hair bulk 8*30 g.
Примерная стоимость изъятых товаров превышает 1 миллион гривен.
По этому факту составили протокол о нарушении таможенных правил.
Напомним, ранее во Львовской области таможенники изъяли "препараты для омоложения" и духи на 1,3 млн грн.
19 сентября 2025
