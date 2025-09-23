Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники при осмотре микроавтобуса Mercedes с прицепом обнаружили две партии товаров, обращение которых в Украине ограничено

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

В багажном отделении авто обнаружили пищевые добавки производства РФ: 143 банки, 30 тюбиков и 447 упаковок.

Кроме того, 49-летний житель Прикарпатья пытался перевезти 350 упаковок натуральных волос с маркировкой Jiffy Afro kinky human hair bulk 8*30 g.

Примерная стоимость изъятых товаров превышает 1 миллион гривен.

По этому факту составили протокол о нарушении таможенных правил.

