Коронавирус в Украине: зафиксировано уже 480 случаев болезни
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.
Согласно данным Центра общественного здоровья, за прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания, 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.
Также известно, что на утро 30 марта прорабатывают 298 сообщений о подозрении на наличие коронавируса COVID-19.
С начала года поступило 2264 сообщений о подозрении на наличие вируса.
Больше всего больных зафиксировали в Киеве - 102 случая. В Черновицкой области выявлено 75 случаев болезни, за ней идут Тернопольская область - 60 случаев, Черкасская область - 50 случаев, Киевская область - 49 и Ивано-Франковская область, где обнаружили 41 случай коронавируса.
Статистика в других областях выглядит следующим образом:
Винницкая область - 23 случая;
Запорожская область - 11;
Ровенская область - 11;
Сумская область - 9;
Днепропетровская область - 8;
Одесская область - 8;
Донецкая область - 6;
Львовская область - 6;
Житомирская область - 5;
Кировоградская область - 4;
Черниговская область - 2;
Волынская область - 2;
Луганская область - 2;
Хмельницкая область - 2;
Закарпатская область - 1;
Полтавская область - 1;
Харьковская область - 1;
Херсонская область - 1;
Сообщается, что нет данных по временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей.
Исследования на наличие коронавирусной инфекции проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины и областные лаборатории.
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