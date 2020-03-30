Коронавирус в Украине: зафиксировано уже 480 случаев болезни

По состоянию на 10:00 утра 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19

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По состоянию на 10:00 утра 30 марта в Украине лабораторно подтвердили 480 случаев заболевания коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Facebook, передает RegioNews.

Согласно данным Центра общественного здоровья, за прошедшие сутки было выявлено 62 новых случая заболевания, 6 пациентов выздоровели и 11 умерли.

Также известно, что на утро 30 марта прорабатывают 298 сообщений о подозрении на наличие коронавируса COVID-19.

С начала года поступило 2264 сообщений о подозрении на наличие вируса.

Больше всего больных зафиксировали в Киеве - 102 случая. В Черновицкой области выявлено 75 случаев болезни, за ней идут Тернопольская область - 60 случаев, Черкасская область - 50 случаев, Киевская область - 49 и Ивано-Франковская область, где обнаружили 41 случай коронавируса.

Статистика в других областях выглядит следующим образом:

Винницкая область - 23 случая;

Запорожская область - 11;

Ровенская область - 11;

Сумская область - 9;

Днепропетровская область - 8;

Одесская область - 8;

Донецкая область - 6;

Львовская область - 6;

Житомирская область - 5;

Кировоградская область - 4;

Черниговская область - 2;

Волынская область - 2;

Луганская область - 2;

Хмельницкая область - 2;

Закарпатская область - 1;

Полтавская область - 1;

Харьковская область - 1;

Херсонская область - 1;

Сообщается, что нет данных по временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой, Луганской областей.

Исследования на наличие коронавирусной инфекции проводили вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины и областные лаборатории.