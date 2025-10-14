Немного инсайдов от моих источников и аналитики по поводу Труханова

иллюстративное фото: из открытых источников

1. Конец войны действительно уже на горизонте и вся эпопея с Трухановым это еще одно доказательство тому.

Зеленскому нужно подготовиться к выборам, и Одесса – это большая электоральная база для него, один из решающих факторов для переизбрания нашего мощного лидера на предстоящих выборах.

2. Труханов очень удобная фигура, чтобы показать, кто в стране главный. Зеленский понемногу теряет власть, и особенно это ощущается на местах, в местных властях.

Лишение гражданства Труханова и обустройство Одесской МВА – это открытый сигнал каждому мэру, что все под прицелом и, когда нужно будет, доберутся до каждого.

Таким образом, большинство мэров станет запуганными и послушными по отношению к власти.

Кроме того, это сигнал и всем, кто собирается готовиться к выборам. На местах активно ищут, с кем они пойдут на эти выборы, все активно звонят по телефону Залужному и Буданову, чтобы сотрудничать с ними и продвигать себя.

Скорее всего, с таким открытым сигналом такие звонки прекратятся, потому что мэры городов и городков будут бояться за свои мандаты.

4. Одесса это гигантский бюджет, один из самых больших в Украине.

Зеленский просто не понимает, почему кто-то из его знакомых и партии должен контролировать такие финансовые потоки?

Почему их не может контролировать Зеленский? Он хочет прогнуть под себя всю Украину и только государственного бюджета ему не хватает для этого.

5. Дмитрий Литвин и другие коммуникационники Зеленского активно рассказывали, что это поднимет рейтинги и зайдет активным в твиттере и других соцсетях гражданам, выигрывая несколько десятков тысяч голосов нашему мощному президенту на предстоящих выборах.