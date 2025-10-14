Трохи інсайдів від моїх джерел та аналітики щодо Труханова

ілюстративне фото: з відкритих джерел

1. Кінець війни дійсно вже на горизонті й вся епопея з Трухановим це ще один доказ цього.

Зеленському треба підготуватися до виборів, і Одеса це велика електоральна база для нього, один з вирішальних факторів для переобрання нашого потужного лідера на майбутніх виборах.

2. Труханов дуже зручна фігура, щоб показати, хто в країні головний. Зеленський потроху втрачає владу, і особливо це відчувається на місцях, у місцевій владі.

Позбавлення громадянства Труханова та облаштування Одеської МВА – це відкритий сигнал кожному меру, що всі під прицілом і, коли треба буде, доберуться до кожного.

Таким чином більшість мерів стане заляканими та слухняними по відношенню влади.

Крім цього, це сигнал і всім, хто збирається готуватися до виборів. На місцях активно шукають, з ким вони підуть на ці вибори, усі активно телефонують Залужному та Буданову, щоб співпрацювати з ними та просувати себе.

Швидше за все з таким відкритим сигналом такі дзвінки припиняться, бо мери міст та містечок будуть боятися за свої мандати.

4. Одеса це гігантський бюджет, один з найбільших в Україні.

Зеленський просто не розуміє, чому хтось не з його знайомих та партії має контролювати такі фінансові потоки?

Чому їх не може контролювати Зеленський? Він хоче прогнути під себе всю Україну, і лише державного бюджету йому не вистачає для цього.

5. Дмитро Литвин та інші комунікаційники Зеленського активно розповідали, що це підніме рейтинги та зайде активним у твіттері та інших соцмережах громадянам, виграючи декілька десятків тисяч голосів нашому потужному президенту на майбутніх виборах.