Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В понедельник, 22 декабря, полиция получила сообщение от жителей громады об обнаружении на территории Свалявской свалки значительного количества использованных шприцев, медицинских препаратов, экспресс-тестов и других опасных медицинских отходов.

На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители провели подробный осмотр территории и задокументировали выявленные факты.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 239 УК Украины (загрязнение земель). Полиция выясняет, кто может быть причастен к правонарушению и откуда появились опасные отходы. К проверке привлекут экологов.

