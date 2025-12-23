Фото: Нацполиция

Прокуроры Офис Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами Тыла Командование Сил логистики Вооруженные Силы Украины. Выяснилось, что он "заработал" миллионы во время войны

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, за 2020-2024 годы должностное лицо приобрело активы, стоимость которых превышает его официальные доходы. Это 15 земельных участков, три автомобиля, недостроенный жилой дом, квартиру и ценные бумаги. В общей сложности это более 17 миллионов гривен.

Сейчас его имущество наложили арест. Во время обыска по месту жительства бывшего чиновника обнаружили огнестрельное оружие и боевые припасы, хранившиеся без предусмотренного законом разрешения.

"Напомним: действия бывшего чиновника квалифицированы по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.