В Киевской области мужчина избил родную тетю металлической кастрюлей

Фото: Национальная полиция

В Обуховщине 48-летний мужчина нанес тяжкие телесные повреждения своей родственнице. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что ицидент произошел в селе Здоровка Васильковской территориальной общины во время бытового конфликта.

Злоумышленник взял металлическую кастрюлю и нанес не менее пяти ударов по голове 80-летней женщины. Ее с тяжелыми травмами госпитализировали.

Полиция задержала мужчину и поместила в изолятор временного содержания. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следователи Обуховской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении.

Напомним, во Львовской области в суд направили дело 40-летнего жителя Львовского района, обвиняемого в смертельном избиении матери. Пострадавшую с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали, однако на следующий день она умерла в больнице, несмотря на усилия медиков.