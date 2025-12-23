12-летняя школа в Украине станет обязательной: когда заработает новая система

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, передает RegioNews.

"Это не вопрос желания, а исполнение закона, принятого еще в 2020 году. Изменения в этой части не вносились и не могут вноситься, ведь это вопрос постоянства реформы", – пояснила Кузьмичева.

По ее словам, сейчас в школах продолжаются пилотные проекты, где 12-летняя учеба введена годом ранее. А с 2027 года все школы и лицеи, работающие в Украине, перейдут в новый формат.

"Все дети, которые пойдут в 10 класс в 2027 году, будут учиться 12 лет. Часть учеников уже учится по этому стандарту с 2018 года", – добавила замминистра.

Реформа начала реализовываться в 2018 году, и с тех пор все первоклассники учатся по новому стандарту, предусматривающему 12-летнюю учебу.

Кузьмичева подчеркнула, что в каком возрасте отдавать ребенка в школу – решают только родители. Четкие обязанности по возрасту начала обучения не предусмотрены.

