Зеленский заявил о подготовке документов по гарантиям безопасности, восстановлению и завершению войны

фото: Офис Президента Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Подробный доклад Рустема Умерова и Андрея Гнатова по результатам встреч с американской командой. Продуктивно поработали с представителями Президента Трампа, и сейчас есть подготовленные драфты нескольких документов", – говорится в сообщении.

В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны.

"Пункты сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить третьего российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч придает обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу", – добавил Зеленский.

Напомним, ранее у Зеленского прокомментировали возможное "мирное соглашение" с РФ и заявили, что пока нет возможности заключения хорошего мирного соглашения с Кремлем.