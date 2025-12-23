Убил и надругался над телом: во Львове будут судить мужчину, который жестоко расправился со знакомой

Иллюстративное фото

Во Львове будут судить мужчину, убившего знакомую. Теперь ему грозит тюрьма

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 1 августа в одном из многоквартирных домов по улице Стрыйской. 35-летний мужчина во время ссоры с 35-летней знакомой жестоко ее избил, а затем задушил. Известно, что после этого он надругался над ее телом.

"Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовный кодекс Украины завершен. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Максимальное наказание, угрожающее обвиняемому – лишение свободы сроком до пятнадцати лет", - сообщили в полиции.

