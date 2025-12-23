13:09  23 декабря
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
10:45  23 декабря
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
23 декабря 2025, 13:55

Убил и надругался над телом: во Львове будут судить мужчину, который жестоко расправился со знакомой

23 декабря 2025, 13:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Во Львове будут судить мужчину, убившего знакомую. Теперь ему грозит тюрьма

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Трагедия произошла 1 августа в одном из многоквартирных домов по улице Стрыйской. 35-летний мужчина во время ссоры с 35-летней знакомой жестоко ее избил, а затем задушил. Известно, что после этого он надругался над ее телом.

"Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовный кодекс Украины завершен. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Максимальное наказание, угрожающее обвиняемому – лишение свободы сроком до пятнадцати лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве женщина нанесла ножевое ранение своему сожительнице, который находится в тяжелом состоянии. По словам свидетелей, инцидент произошел после ссоры.

