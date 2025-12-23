Россияне обстреляли Винницкую область: повреждены 14 домов

Фото: Винницкая ОВА

В Винницкой области 14 домов получили повреждения из-за вражеских обстрелов, среди них 8 – жилые. Люди не пострадали

Об этом сообщила заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, передает RegioNews.

В домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и хозяйственные постройки. Местные власти проводят оценку нанесенного ущерба.

На места выехали представители международных фондов, которые помогут с восстановлением и окажут пострадавшим психологическую и материальную поддержку.

Напомним, во вторник, 23 декабря, российская армия совершила очередную массированную воздушную атаку на Украину. Под прицелом находилась и Ровенщина.

В результате атаки в области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом – взрывной волной в нем выбило окна. Кроме того, уничтожено деревянное хозяйственное здание, повреждены три автомобиля. Обошлось без жертв и пострадавших.

В то же время есть погибшие и пострадавшие в результате обстрелов в столице, Киевщине, Житомирщине и Хмельнитчине.