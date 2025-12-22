17:52  22 декабря
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
После войны украинцы могут либо сосуществовать рядом с РФ, либо окончательно оградиться от нее

Увидим ли мы когда-нибудь российского президента, способного встать на колени в Буче?
Увидим ли мы когда-нибудь российского президента, способного встать на колени в Буче?
иллюстративное фото: из открытых источников
У меня есть серьезные сомнения. Российская общественная и политическая культура не признает ни поражений, ни извинений. Брандт прекрасно понимал, что его жест является следствием не только политического, но и морального поражения Германии и преступлений, являвшихся частью этого поражения. Россияне свои поражения не замечают. Не то чтобы их не было – но государство, общество, образование, историческая наука их уверенно игнорируют. А если нет ощущения поражения – нет и раскаяния: за что просить прощения вечному победителю?

Кроме того, культ "благого зла" – также часть этой культуры. Иван Грозный превратил Московское государство в деградированный гнездо репрессий, но до сих пор воспринимается как один из величайших монархов. Туда же – параноик Петр I, закапывавший сотни тысяч людей в болота Санкт-Петербурга, и, конечно, Сталин. Отношение к Сталину – это вообще какой-то удивительный стокгольмский синдром. Человек, отправивший на тот свет десятки миллионов россиян (ну и не россиян, конечно, тоже, но мы сейчас о россиянах), до сих пор вызывает восхищение. И не следует говорить, что это все пропаганда Путина. Даже в советские времена, когда власть ограничивала этот восторг, "простые люди" в частном порядке могли вам рассказать, как здорово было вождя.

Люди, которые терпят зло, направленное против них самих, не могут понять необходимости прощения за зло, причиненное другим. Поэтому Голодомор – так всюду был голод! Поэтому захват Крыма – так он русский, а крымские татары – предатели. Поэтому великая война – нужно было выполнять Минские соглашения. Поэтому Буча – инсценировка и спектакль. Следует напомнить, что именно так в России десятилетиями говорили о Катыни, возлагая ответственность за сталинское решение убить польских офицеров на немцев – и теперь потихоньку возвращаются к этой версии.

Россияне не просят прощения. Ибо извиняются только слабаки и лузеры. Они не извинились ни за один из уничтоженных ими гражданских самолетов – даже тогда, когда нужно было выходить из клинча в отношениях с Азербайджаном. Извиниться было скорее в интересах Путина, но он и здесь не поддался.

Так что нет, президента России, который сможет встать на колени в Буче, мы не дождемся. В авторитарной России такой президент просто не будет видеть возможное "прогибаться", а в России демократической такого президента просто никогда не изберут. Дело же не в Путине, а в родившем его обществе.

А дальше уже выбор за украинцами. После войны – если бы не наступил финал – мы можем либо сосуществовать рядом со страной, которая упорно не будет видеть ужасающие преступления, совершенные против украинского народа, и даже этими преступлениями гордиться и романтизировать их "как Афган". Или от этой страны окончательно отгородиться и осознать, что любое примирение возможно только после репараций и раскаяния – и это не сразу.

Я почти не сомневаюсь, что большинство украинцев пристанет на первый вариант. Но я бы все-таки рекомендовал бы второй.

