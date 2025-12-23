13:09  23 декабря
В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину
10:45  23 декабря
На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины
09:57  23 декабря
На Закарпатье на Свалявской свалке обнаружили опасные медицинские отходы
UA | RU
UA | RU
23 декабря 2025, 14:30

Польша устанавливает антидроновую систему на границе

23 декабря 2025, 14:30
Читайте також українською мовою
фото: rmf24.pl
Читайте також
українською мовою

На польско-белорусской границе установили первые элементы системы противодействия беспилотникам

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, передает RegioNews со ссылкой на RMF24.

По данным издания, на наблюдательной башне высотой более 70 метров возле городка Крынки установили радар.

Это первый элемент системы противодействия дронам, которая, в конце концов, должна быть создана на четырех уже построенных башнях.

Как говорится, система была полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.

Напомним, с начала марта 2025 г. польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины на случай военных действий. Власти Польши считают, что у страны должна быть полумиллионная армия вместе с резервистами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Польша Беларусь дроны безопасность граница
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской трагедии
20 декабря 2025, 12:53
В Варшаве арестовали украинца из более 70 кг наркотиков: детали задержания
18 декабря 2025, 11:29
В Познани двое мужчин избили украинца в трамвае: все подробности
15 декабря 2025, 11:22
Все новости »
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Россияне обстреляли Винницкую область: повреждены 14 домов
23 декабря 2025, 15:06
В социальных сетях стало больше украинского языка, – исследование
23 декабря 2025, 14:59
В Киевской области мужчина избил родную тетю металлической кастрюлей
23 декабря 2025, 14:58
Дома, автомобили, незаконное оружие: прокуратура разоблачила чиновника Сил логистики ВСУ, заработавшего миллионы во время войны
23 декабря 2025, 14:45
Украинская армия нуждается в реформах
23 декабря 2025, 14:40
12-летняя школа в Украине станет обязательной: когда заработает новая система
23 декабря 2025, 14:37
Зеленский заявил о подготовке документов по гарантиям безопасности, восстановлению и завершению войны
23 декабря 2025, 14:16
Как выбрать идеальный шкаф для вашего интерьера
23 декабря 2025, 13:59
Убил и надругался над телом: во Львове будут судить мужчину, который жестоко расправился со знакомой
23 декабря 2025, 13:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Все публикации »
Петр Шуклинов
Юрий Касьянов
Виталий Портников
Все блоги »