Польша устанавливает антидроновую систему на границе

фото: rmf24.pl

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, передает RegioNews со ссылкой на RMF24.

По данным издания, на наблюдательной башне высотой более 70 метров возле городка Крынки установили радар.

Это первый элемент системы противодействия дронам, которая, в конце концов, должна быть создана на четырех уже построенных башнях.

Как говорится, система была полностью разработана и изготовлена польскими предприятиями.

Напомним, с начала марта 2025 г. польское правительство работает над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины на случай военных действий. Власти Польши считают, что у страны должна быть полумиллионная армия вместе с резервистами.