На Полтавщине на обочине дороги нашли тело женщины

Фото: Национальная полиция

На обочине дороги в Полтавской области была найдена женщина без признаков жизни. Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента

Об этом информирует полиция области, передает RegioNews.

Сегодня, 23 декабря, около 07:00 жительница села Песчаное сообщила полицию, что на обочине дороги в направлении Кременчуг-Хорол обнаружено тело женщины.

На место происшествия прибыли незамедлительно следственно-оперативная группа, следователи и судебно-медицинский эксперт. После осмотра тело женщины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Полиция устанавливает личность погибшей и обстоятельства ее смерти. Продолжаются следственные действия.

Правоохранители просят всех, кто стал очевидцем происшествия или располагает информацией, которая может помочь следствию, обращаться в полицию.

