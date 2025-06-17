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17 июня 2025, 13:18

Вице-премьер-министр Чернышев уехал за границу и не вернулся в Украину

17 июня 2025, 13:18
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вице-премьер-министр Алексей Чернышев предсказуемо не вернулся в Украину

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач, передает RegioNews.

"6 дней назад Чернышев анонсировал форум, организуемый его министерством, а сегодня он на собственный форум, который проходит в Киеве, включился онлайн", - сообщил журналист.

На прошлой неделе НАБУ и САП как раз задержали двух соратников Чернышева по делу о возможной коррупции в Минрегионе. Один из чиновников был уже у границы. Сам Чернышев на момент вручения подозрений оказался в командировке. Однако, как сообщалось в СМИ, НАБУ также готовится объявить о подозрении и самому Чернышеву.

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