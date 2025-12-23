В Тернопольской области водитель Audi сбил 77-летнюю женщину

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Авария произошла 22 декабря около 19.20. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Борщёвского отделения полиции. В ходе проверки стало известно, что житель села Глубок, управляя автомобилем Audi 100, допустил наезд на пешехода.

77-летняя женщина на момент происшествия находилась за пределами пешеходного перехода.

Водитель предварительно трезв, но у него взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. По данному факту идет следствие.

Напомним, в ноябре в Тернопольской области обнаружили 170 нетрезвых водителей. Кроме того, в прошлом месяце в регионе произошло 259 дорожно-транспортных происшествий.