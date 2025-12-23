Украинская армия нуждается в реформах
Чиновники не должны молчать о Сырском, должны разбираться, что происходит с обороной, и не должны отдавать свои полномочия и скрываться от проблем с фронтом
Но пока на Ставке тишина и все поддакивают, мы медленно умираем. Умираем тогда, когда члены Ставки добровольно прячутся в "скорлупку".
Не столько Ермак узурпировал власть, ему отдавали власть и ответственность, потому что так легче. Не нести бремя.
Особенно это касается Стефанчука с его "шагами" и другими инициативами десоветизации, переводом времени, которое до сих пор не подписал Президент, другими странными приоритетами вместо лидерства в работе Парламента, подготовки военных законов и работы с проблемами.
Дерадинизировать надо армию в первую очередь!
