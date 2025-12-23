В социальных сетях стало больше украинского языка, – исследование

иллюстративное фото: из открытых источников

Украинизация соцсетей ускорилась, а случаев нарушений языкового закона в сети стало меньше

Как передает RegioNews, об этом сообщила Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

По ее словам, результаты проведенной работы показали тенденцию к увеличению объема украиноязычного контента в соцсетях и сокращению русскоязычного.

"После резкого всплеска в 2022-2023 годах и определенного замедления в 2024-м снова фиксируется ускорение темпов украинизации украинского сегмента социальных сетей", – отметила она.

В региональном разрезе лидером стала Днепропетровщина – по темпам украинизации сообщений область опередила даже Киев, продемонстрировав рост более чем на 15%.

