11:00  12 мая
В Хмельницком подросток вылез на вагон и получил удар током
07:56  12 мая
В Киеве зафиксировали вспышку гепатита A: что известно
07:33  12 мая
Землетрясение в Румынии: жители Одесщины почувствовали толчки
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
12 мая 2025, 11:30

Ультиматум от Европы, США и Украины: конкурс капитанов и дипломатические качели

12 мая 2025, 11:30
Читайте також українською мовою
Ничто так не увлекает, как дипломатические качели
Ничто так не увлекает, как дипломатические качели
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За одни сутки (которые еще даже не завершились) имеем:

- ультиматум от Европы, США и Украины к Путину с требованием 12 мая начать 30-дневное прекращение огня;

- выступление Путина, объявившего о возможности двусторонней встречи 15 мая в Турции (при этом он не согласился на начало прекращения огня 12-го);

- Твит Трампа, что Украина должна немедленно ехать на переговоры, чтобы после них увидеть, хочет Москва договариваться или нет;

- Заявление главы ОП о том, что перед тем, как ехать на переговоры, пусть Кремль перестанет стрелять.

И вот – последнее на сейчас – готовность Зеленского ехать ЛИЧНО в Турцию.

Теперь ждем, что учудит Россия (а они непременно учудят).

Ох и день, ох и ритм, ох и конкурс капитанов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина РФ США война переговоры перемирие ультиматум Зеленский Владимир Путин мир
Зеленский лично будет ждать Путина в Турции
12 мая 2025, 00:35
Украина готова встречаться, если Россия подтвердит полное прекращение огня, — Зеленский
11 мая 2025, 12:15
"Коалиция решительных" объявила ультиматум России: о чем идет речь
10 мая 2025, 17:56
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
САП и НАБУ объяснили, почему не комментируют обыски у чиновников Нацгвардии
12 мая 2025, 13:58
На Сумщине украинские дроны сожгли российские укрытия и транспорт оккупантов
12 мая 2025, 13:55
В Украине хотят значительно повысить минимальную зарплату
12 мая 2025, 13:54
На Прикарпатье с начала года полиция разыскала 64 пропавших ребенка
12 мая 2025, 13:43
В Тернопольской области водитель Audi сбил насмерть мужчину и скрылся с места происшествия
12 мая 2025, 13:42
В Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину
12 мая 2025, 13:31
В Киеве пьяные "блоггеры" хвастались оружием в прямом эфире
12 мая 2025, 13:28
На Львовщине задержан злоумышленник, подозреваемый в распространении наркотиков
12 мая 2025, 13:21
В Тернопольской области нетрезвый водитель пытался "договориться" за 10 000 грн с полицейскими
12 мая 2025, 13:10
В Одесской области будут судить работницу правоохранительных органов, которая за 3000 долларов предлагала мужчинам беспрепятственно уехать за границу
12 мая 2025, 12:59
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »