Ультиматум от Европы, США и Украины: конкурс капитанов и дипломатические качели

Ничто так не увлекает, как дипломатические качели

Ничто так не увлекает, как дипломатические качели

иллюстративное фото: из открытых источников

За одни сутки (которые еще даже не завершились) имеем:

- ультиматум от Европы, США и Украины к Путину с требованием 12 мая начать 30-дневное прекращение огня;

- выступление Путина, объявившего о возможности двусторонней встречи 15 мая в Турции (при этом он не согласился на начало прекращения огня 12-го);

- Твит Трампа, что Украина должна немедленно ехать на переговоры, чтобы после них увидеть, хочет Москва договариваться или нет;

- Заявление главы ОП о том, что перед тем, как ехать на переговоры, пусть Кремль перестанет стрелять.

И вот – последнее на сейчас – готовность Зеленского ехать ЛИЧНО в Турцию.

Теперь ждем, что учудит Россия (а они непременно учудят).

Ох и день, ох и ритм, ох и конкурс капитанов.