В Украине прогнозируют холодную и дождливую погоду

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Прохладная или холодная погода продлится в Украине

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

По ее словам, во вторник, 13 мая, максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +14…+17 градусов, а на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине только +9…+12 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов.

"13 мая ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, только на юго-востоке Украины без существенных осадков", - говорится в сообщении.

В Киеве завтра ожидается дождь, ночью +3…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании почти по всей Украине.