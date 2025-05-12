В Украине прогнозируют холодную и дождливую погоду
Прохладная или холодная погода продлится в Украине
Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.
По ее словам, во вторник, 13 мая, максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +14…+17 градусов, а на Харьковщине, Сумщине и Черниговщине только +9…+12 градусов.
Ночью столбики термометров опустятся до +2…+7 градусов.
"13 мая ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, только на юго-востоке Украины без существенных осадков", - говорится в сообщении.
В Киеве завтра ожидается дождь, ночью +3…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.
Ранее синоптики предупреждали о резком похолодании почти по всей Украине.
Выходные в Украине будут дождливыми и прохладнымиВсе новости »
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