В Тернополе во время пожара в многоэтажке погиб мужчина

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В ходе расследования стало известно, что дым из квартиры заметила местная жительница. Она сразу вызвала спецслужбу. После того, как спасатели ликвидировали пожар и зашли в помещение, на кровати обнаружили обгоревшее тело владельца квартиры.

По словам соседей, 60-летний житель Тернополя злоупотреблял спиртными напитками, а эксперт, который осматривал тело, говорит, что вероятная причина возгорания - курение в постели.

Напомним, в Тернопольской области грузовик насмерть переехал женщину.