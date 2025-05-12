Нетрезвый водитель на Полтавщине пытался подкупить полицейских

фото: Национальная полиция

На Лубенщине 43-летний местный житель пытался дать взятку полицейским, чтобы избежать ответственности за вождение в нетрезвом состоянии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что во время патрулирования территории недалеко от села Черевки Новооржицкой тергромады Лубенского района полицейские остановили автомобиль Volkswagen Golf за нарушение правил дорожного движения.

В ходе составления административных материалов полицейские обнаружили, что водитель находится в состоянии опьянения.

"Драгер показал 2,56 промилле. Чтобы избежать юридической ответственности за совершенное правонарушение, мужчина предложил патрульным неправомерную выгоду. Полицейские вызвали следственно-оперативную группу полиции Лубенщины, которая задокументировала противоправные действия водителя", - рассказал начальник Лубенского райотдела полиции Артем Солтан.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Харькове пьяный водитель хотел дать взятку правоохранителям, чтоб избежать штрафа, а получил большие проблемы.

Ранее сообщалось, что жителю Тернополя грозит до 4 лет заключения, потому что он предлагал взятку полицейскому. Водителя остановили, когда он находился за рулем в пьяном состоянии.