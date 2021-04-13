Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета

Наложение на опального нардепа американских санкций, исключение его из парламентской фракции «Слуга народа» и лишение полномочий главы киевской облорганизации правящей партии открыло окно возможностей для реванша

Наложение на опального нардепа американских санкций, исключение его из парламентской фракции «Слуга народа» и лишение полномочий главы киевской облорганизации правящей партии открыло окно возможностей для реванша

Силы, которые в ноябре 2020-го благодаря интригам и ухищрениям тогда еще "зеленого" Александра Дубинского оказались за бортом областной коалиции и потеряли возможность продвинуть своих людей на руководящие должности на Киевщине, теперь пытаются отыграть ситуацию назад. Но сбросить спикера Киевского облсовета Александра Склярова с наскока не удалось. И похоже, как проанализировал RegioNews, такой блицкриг явно проваливается.

Синусоида Дубинского

Месяц назад руководство "Слуги народа" избавилось от Дубинского, исключив того из партии и отдав ключи от офиса киевского областного отделения президентской партии другому нардепу - Андрею Мотовиловцу. Дубинский отправился в оппозицию к Владимиру Зеленскому и его команде, однако не проявил никакого желания отказываться от собственных достижений в столичном регионе. Ведь здесь ему удалось стать одним из самых влиятельных деятелей, реализовав в областном совете собственный проект коалиции и усадив в кресло ее председателя Склярова.

В ноябре прошлого года, после завершения выборов и формирования нового облсовета, теперь уже опальный нардеп стал двигателем провластного формирования, в которое вошли "Слуга народа", "Батьківщина" и ОПЗЖ. Победитель выборов "Європейська солідарність" вместе с "За майбутнє" хоть и лелеяли небезосновательные надежды на создание собственной коалиции, однако вынуждены были смириться с тем, что коалиция все же состоится под эгидой "слуг народа".

Итак, спикером выбрали выдвиженца "СН" Склярова, а его заместителями – представителей "Батьківщини" и ОПЗЖ. Тогда эту комбинацию назвали удачным стартом карьеры Дубинского в качестве политического "разводящего". Однако последующие события с санкциями и исключением из партии существенно снизили котировки акций нардепа.

Развал "Слуги" как повод к переформатированию

Сегодня он уже не может похвастаться влиянием на всю областную фракцию "Слуги народа", которая состоит из 22 депутатов. Однозначно об ориентированности на Дубинского можно говорить лишь о пятерых избранниках – преимущественно членов его медийной команды на "1+1". В целом лояльных может быть до десятка. Остальные ориентируется на Офис президента, в частности, на заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, и, соответственно, на нового руководителя партячейки Мотовиловца. Или пытаются сыграть в самостоятельную игру.

Этот кадровый актив – почва для того, чтобы пополнить ряды нынешнего оппозиционного меньшинства, перетянув на свою сторону часть "зеленых" и превратиться в большинство. В которое, очевидно, войдут "Євросолідарність", "За майбутнє" и часть условно независимых, раскольников и перебежчиков с той же "Батьківщини" и ОПЗЖ.

Неудовлетворенность "порошенковцев" и "замайбутновцев" является очевидной еще с момента осеннего избрания главой совета Склярова. В комментарии для RegioNews представительница фракции "ЄС", экс-первый заместитель главы Киевского облсовета Татьяна Семенова отметила, что незаконное ограничение прав почти половины депутатского корпуса, а именно: недопущение депутатов к участию в работе комиссий, ограничение доступа к информации и материалам, которые заходят в раду, неспособность или отсутствие желания работать со всем депутатским корпусом, привели к ситуации, когда облсовет уже стал неуправляемым.

"Мы готовы работать в совете и принимать решения, но только после их досконального изучения и обсуждения. Однако мы незаконно ограничены в этом. С нами точно нельзя разговаривать языком ультиматума, шантажа или манипуляций, как, в принципе, и ни с кем другим. Что же касается объединения или создания коалиции, я бы не спешила что-то говорить, ведь продолжаются переговоры по созданию действенного, продуктивного большинства", - заявила депутат.

Фальстарт Мотовиловця

Признаком неуправляемости может быть тот факт, что Киевский облсовет действительно уже несколько раз не может собраться на сессию, чтобы решить насущные и неотложные вопросы – в первую очередь, антиковидные. Казалось, что истинная причина задержки – интрига Дубинского и Склярова, которым не хочется терять первое кресло в совете, вокруг которого уже щелкают зубами обиженные оппозиционеры. Ведь именно на сессии может быть поднят вопрос о недоверии главе. Хотя и реализовать это решение в соответствии с регламентом не так уж и просто.

Впрочем, вопреки этой версии говорит то, что сессию 8 апреля сорвали не "дубинские", а "мотовиловские" - именно эти депутаты внезапно не появились в зале заседаний и вообще залегли на дно и выключили телефоны. Причем Дубинский со своими подопечными появился в облсовете 8 апреля.

Это серьезно дестабилизировало большинство: голосов для принятия решений катастрофически не хватает. А на Банковой понимают, что президентский кластер во фракции "СН" не может на данный момент диктовать свою волю и добиться избрания вместо Склярова Натальи Гунько. А если "слуги" дадут возможность свергнуть нынешнего главу, на его место моментально усядется лидер фракции "За майбутнє" Ярослав Москаленко, которого поддерживает "ЄС". Немногочисленным же раскольникам от "СН" останется роль младших партнеров и перепадет, максимум, должность простого заместителя. Но ОП такое развитие событий пугает еще больше, чем пребывание, по крайней мере временное, на спикерской должности Александра Склярова.

Нынешняя расстановка сил, впрочем, вполне устраивает самого Дубинского, который сохраняет "покерфейс". "Я считаю, что никаких изменений не будет. Это все профанация. Кто-то прибежал к Кириллу Тимошенко в ОП и сказал, а давайте сделаем замену главы Киевского облсовета. А давайте! Попробовали, ничего не получилось", - сказал одному из отечественных изданий Дубинский. Дезавуировал попытки сместить Склярова и Мотовиловец, который заявил, что никакого сбора голосов за отставку Склярова "Слуга народа" в действительности не проводит.

Статус-кво наиболее выгоден ОП

Раскол во фракции "СН" тем временем - прекрасный повод для оппозиции раскачать ситуацию и попробовать сбросить главу и назначить свое руководство. "Замайбутновец" Москаленко, которого можно считать сердцем спроектированной коалиции, может опереться или на ту часть "СН", что ушла с Мотовиловцем (но это, как уже отмечалось, совсем не выгодно Банковой), или на "слуг" Дубинского (что не выгодно ОП еще больше). Поэтому вполне можно предположить: Дубинский шантажирует свое прежнее партруководство тем, что в случае попыток завалить нынешний баланс, поможет Москаленко в игре против Офиса президента.

Поскольку Киевщина является лицом осенних побед "Слуги народа", которой правдами и неправдами удалось поставить своих глав облсоветов в большинстве регионов, поражение здесь может вызвать цепную реакцию и в остальных областях. А центробежные процессы, хоть и не явные, происходят во многих регионах. Поэтому акулы из местной элиты вроде того же Ярослава Москаленко ищут малейшие щели, чтобы оттеснить правящую партию от доминирующей роли в областных советах.

Следующая дата для возможного "момента истины" - 19 апреля. На этот день назначена очередная попытка собрать сессию Киевского областного совета. И события во время собрания станут окончательным маркером, который выявит истинные мотивы жителей этого политико-бизнесового серпентария.

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