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Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
12 мая 2025, 09:20

Зеленский резко поднимает переговорные ставки: Путин может проиграть в глазах Трампа

12 мая 2025, 09:20
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В предложении Зеленского о личной встрече в Стамбуле есть чисто тактический смысл. Сейчас мы видим резкое обострение тактической борьбы вокруг мирных переговоров
В предложении Зеленского о личной встрече в Стамбуле есть чисто тактический смысл. Сейчас мы видим резкое обострение тактической борьбы вокруг мирных переговоров
фото: radiosvoboda.org
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И Путин, и Зеленский своими инициативами пытаются поставить друг друга на переговорную растяжку, загнать в переговорную ловушку. Зеленский резко поднимает переговорные ставки.

Если пути откажется, значит он не хочет переговоров, значит он может выглядеть проигравшим в глазах Трампа. Хотя, как все это воспринимает Трамп, это еще большой вопрос.

Поедет ли пути в Стамбул? Ну, если только об этом лично и настойчиво попросит сам Дональд Фредович. И именно Трамп сейчас является главной движущей силой околопереговорной интриги. Он уже анонсировал свой следующий пост в Social Truth как исторический. Сделаем поправку на его склонность все преувеличивать, но именно Президент США будет опосредованно влиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг стамбульских переговоров.

Заявление Зеленского о том, что он лично будет ждать лидера Кремля Владимира Путина в Турции 15 мая – это продолжение активной тактической игры вокруг темы мирных переговоров. Это не о переговорах, а о готовности к переговорам. Формально это призыв к путину, а реально сигнал для главного арбитра из Вашингтона – Президента США Дональда Трампа. На самом деле и заявление путина с предложением о переговорах в Стамбуле – это также для Трампа. Все это предпереговорные маневры вокруг Трампа и Трампа.

К слову, понятно, что заявят в Кремле в ответ на призыв Президента Зеленского о встрече в Стамбуле. Они потребуют сначала отменить решение о запрете переговоров с Путиным. А еще и выставят дополнительные требования.

Исходя из логики мирных переговоров, я не вижу ни одного переговорного смысла во встрече Зеленского с Путиным, разве что для удовлетворения представлений Трампа о переговорах. Это может быть увлекательное политическое и пропагандистское шоу. Интересное с точки зрения телекартинки – выражение лиц, позы, возможно обмен саркастическими репликами. Это будет об эмоциях и пропагандистской форме, а не о содержательных и результативных переговорах.

И пока я скептически оцениваю вероятность встречи Зеленского и Путина. А вот вероятность переговоров в Стамбуле после заявления Трампа резко возросла. Однако вероятность какого-либо конкретного положительного результата от этих переговоров пока представляется крайне низкой.

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Дональд Трамп Украина РФ США война переговоры Турция перемирие Зеленский Владимир Путин мир
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