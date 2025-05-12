В Тернопольской области задержали злоумышленника, который за 12,6 тыс. долларов организовал незаконную переправку мужчин за границу

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Жителя Тернопольской области подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным следствия, мужчина разработал преступную схему, направленную на вывоз мужчин призывного возраста в страны Европейского союза в обход пунктов пропуска.

Злоумышленник разыскивал лиц, которые планировали избежать мобилизации, и предлагал им за денежное вознаграждение уехать в Румынию. "Клиентов" отвозил из Тернополя в приграничную зону Черновицкой области, а оттуда - за границу.

Стоимость таких "услуг" составляла 12 600 долларов.

Злоумышленник был задержан после получения части суммы. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая торговала автомобилями для ВСУ.