В Тернопольской области задержали злоумышленника, который за 12,6 тыс. долларов организовал незаконную переправку мужчин за границу
Жителя Тернопольской области подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
По данным следствия, мужчина разработал преступную схему, направленную на вывоз мужчин призывного возраста в страны Европейского союза в обход пунктов пропуска.
Злоумышленник разыскивал лиц, которые планировали избежать мобилизации, и предлагал им за денежное вознаграждение уехать в Румынию. "Клиентов" отвозил из Тернополя в приграничную зону Черновицкой области, а оттуда - за границу.
Стоимость таких "услуг" составляла 12 600 долларов.
Злоумышленник был задержан после получения части суммы. Теперь ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Напомним, в Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая торговала автомобилями для ВСУ.