В Киеве пьяные "блоггеры" хвастались оружием в прямом эфире

фото: Национальная полиция

В Киеве полиция привлекла к ответственности пятерых молодых людей, которые во время прямой трансляции в интернете кичились наличием незарегистрированного оружия

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции Украины в Киеве, передает RegioNews.

Инцидент произошел в одном из кафе в центре города.

Компания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обсуждала наличие у одного из них огнестрельного оружия. Все действия транслировались в прямом эфире на платформе Twitch.

Правоохранители, обнаружив это видео во время мониторинга социальных сетей, оперативно задержали участников недалеко от Контрактовой площади.

На всех пяти, в возрасте от 16 до 27 лет, составлены административные протоколы.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали 52-летнего местного жителя, у которого обнаружили арсенал опасных предметов.